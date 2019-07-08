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Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Президент Украины хочет значительно расширить формат "нормандской четверки"

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации на Донбассе и привлечь к ним лидеров США, Великобритании, Германии и Франции; видеообращение президента Украины опубликовано в понедельник в его фейсбуке.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии - ИФ) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Киев не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов разрешения конфликта на юго-востоке страны.

В Кремле заявили, что должны внимательно ознакомиться с предложением Зеленского, поскольку такая встреча - совершенно новый формат российско-украинских переговоров. Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Владимир Зеленский Владимир Путин Украина

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