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Союз журналистов Украины призвал NewsOne отказаться от телемоста с "Россией 24"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил планы проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом "Россия 24", призвав NewsOne пересмотреть свое решение на этот счет.

"Наша позиция однозначна: "российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине" (цитата из заявления правления НСЖУ, апрель 2018). Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, при этом прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом является возмутительным", - говорится в заявлении союза журналистов, опубликованном в понедельник на странице ее председателя Сергея Томиленко в фейсбуке.

В НСЖУ призвали коллектив NewsOne соблюдать действующее украинское законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию российских телеканалов в украинском эфире.

Телемост к миру

В свою очередь NewsOne заявил, что телемост необходим для восстановления мира. "Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны. NewsOne делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", - говорится в заявлении.

Телеканал выразил уверенность, что "сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией".

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - заявляют на NewsOne.

Телеканал утверждает, что идея телемоста вызвала шквал звонков и обращений со стороны зрителей. "Когда мы говорим, что необходим мир, отдельными политическими партиями начинается очередной обман людей и обвинения в адрес нашего канала, переходящие в прямые угрозы и запугивания. И те, кто это делает, не хотят мира. Потому что понимают, что любой мир возможен только в переговорном процессе", - говорится в заявлении.

Владельцем телеканала NewsOne является народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"). Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателем политсовета которой является Виктор Медведчук.

Козак также владеет телеканалом "112 Украина" и недавно стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK, заявив о создании медиахолдинга "Новости".

Критика украинских властей

Ранее анонсированный NewsOne на 12 июля "телемост" с телеканалом "Россия-24" уже вызвал резкую критику со стороны представителей украинской власти и некоторых политических партий.

Так премьер Украины Владимир Гройсман считает, что украинские телеканалы не должны показывать пророссийскую пропаганду, и призвал отказаться от этого проекта. Он написал об этом в фейсбуке. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал провокацией анонс "телемоста".

О недопустимости проведения телемоста заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины", - написала Тимошенко в фейсбуке. С аналогичным заявлением выступила партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

В свою очередь Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на ситуацию.

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