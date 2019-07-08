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В Тбилиси возобновилась акция против действий ведущего "Рустави 2"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Тбилиси перед зданием частной телекомпании "Рустави-2" проходит акция протеста возмущенных поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщают местные СМИ.

В миреВ центре Тбилиси начались столкновения участников двух акцийВ центре Тбилиси начались столкновения участников двух акцийЧитать подробнее

Участники акции обвиняют руководство телекомпании и её журналиста в попытке разжечь конфликт с Россией. По данным СМИ, люди требуют немедленного увольнения Гиоргия Габунии и смены руководства телекомпании. Активисты намерены продолжать протестовать до тех пор, пока эти требования не будут выполнены.

Между тем, по информации СМИ, на акции произошел инцидент: ее участники попытались помешать съемочной группе "Рустави 2" делать репортаж. "Вы не имеете никакого права выступать от имени грузинского народа. Вы провокаторы", - обратился один из участников акции к журналисту телекомпании. Перед зданием телекомпании мобилизована полиция.

В понедельник в Тбилиси проходят еще две акции протеста. Перед зданием парламента собрались противники идей ЛГБТ-сообщества, а в нескольких десятках метрах от них собрались требующие отставки главы МВД представители оппозиции и общественных движений. Участников акции разделяет кордон полиции. С обеих сторон периодически звучат обвинения и оскорбления в адрес друг друга.

Участники акции с требованием отставки главы МВД заявили на митинге, что перед парламентом "власти собрали пророссийских активистов". В свою очередь участники другой акции заявляют, что Грузия - это их страна, и они не намерены уступать тем, кто не хочет отмежеваться от ЛГБТ-сообщества и их пропаганды "разврата".

На одной акции звучит гимн Евросоюза, на другой священнослужители читают молитву. Организаторы обеих акций призывают участников митингов не поддаваться на провокации. Обе акции грузинские телеканалы транслируют в прямом эфире.

Накануне вечером телеведущий "Рустави 2" Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительной нецензурной брани в адрес российского президента. Вещание канала на время прерывалась из-за того, что к зданию пришли протестующие.

Грузия Тбилиси

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