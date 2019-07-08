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Наместник Валаама призвал бойкотировать все грузинское

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал к полному бойкоту всего, что связано с Грузией.

"Ни "Боржоми", ни "Басиани"! Собственно, это то немногое, что еще связывало нас до сих пор с Грузией. Мы закупали грузинскую минеральную воду для больных и приглашали лучших грузинских исполнителей на международный фестиваль православного пения. После вчерашнего беспрецедентного публичного оскорбления главы России, никакие контакты с Грузией, включая приобретение грузинских товаров становятся для нас абсолютно невозможными", - написал епископ в понедельник в своем фейсбуке.

Он отметил, что, "независимо от личности Главы нашего государства, такие оскорбления со стороны иностранца не могут оставить равнодушными граждан всех убеждений, уважающих свое государство".

В заключение наместник Валаамского монастыря призвал "всех, кто нам в этом возмущении сочувствует, к полному бойкоту всего, что связано с Грузией, до тех пор пока виновный не принесет должные извинения".

Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Георгий Габуния в эфире своей программы "Постскриптум" нецензурно высказался по-русски в адрес президента России Владимира Путина. Его поступок осудили как российские, так и грузинские власти. Телеканал отстранил Габуния от эфиров на два месяца.

Грузия Россия Владимир Путин Георгий Габуния Рустави 2 епископ Панкратий остров Валаам

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