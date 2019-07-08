В центре Тбилиси начались столкновения участников двух акций

Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Тбилиси в эти часы на проспекте Руставели перед зданием парламента и в нескольких десятках метрах у здания Дома пионеров проходят две противостоящие друг другу акции, разделенные кордоном полиции.

Площадь у здания парламента с утра заняли радикальные группировки, в их числе "Грузинский марш". Члены этих группировок заявили журналистам, что намерены навести в Тбилиси порядок и прекратить "марши и акции извращенцев".

По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, проходящей 18 дней подряд под лозунгом "Нет российской оккупации" и с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахария. Они заявили журналистам, что обязательно отобьют площадь "нанятых правительством грузинских радикалов".

В этом противостоянии уже пролилась первая кровь. У здания парламента протестующие разбили голову стороннику антироссийской акции. Полицейские оперативно доставили раненого к машине скорой помощи.