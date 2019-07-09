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Атамбаева лишили статуса экс-президента Киргизии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с неприкосновенностью лишен статуса экс-президента страны.

На сайте парламента Киргизии во вторник было опубликовано соответствующее постановление. В нем говорится, что основанием для этого послужило другое постановление - о выдвижении обвинений против экс-президента, а также заключение Генерального прокурора о том, что в действиях экс-президента были признаки преступлений на период исполнения им полномочий главы государства.

Решение принято в соответствии с частями 4 и 6 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики", отмечается в тексте постановления.

Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева.

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов, выступая на заседании парламента 27 июня, сказал, в чем подозревают Атамбаева: это незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где в настоящее время находится дом экс-главы государства; незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконное обогащение (парламентская комиссия по выдвижению обвинений против Атамбаева указывала на несоответствие данных налоговых деклараций); коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также возможная причастность к незаконным поставкам угля на бишкекскую ТЭЦ.

Генпрокурор Киргизии отметил, что в действиях экс-президента по всем перечисленным эпизодам есть признаки преступлений, попадающих под статью 319 Уголовного кодекса республики "Коррупция".

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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