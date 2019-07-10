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Социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Верховную раду

Лидирует партия Зеленского "Слуга народа"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Верховную раду Украины есть у шести партий, считают в Киевском международном институте социологии (КМИС). Таковы результаты опроса, проведенного среди 2004 украинцев с 25 июня по 7 июля.

Это партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, блок "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Голос" Святослава Вакарчука и "Сила и честь" Игоря Смешко.

Пойдут голосовать 63% опрошенных, 48,8% уже определились, за кого проголосуют.

37,8% из тех, кто пойдет на выборы, сказали, что проголосовали бы за "Слугу народа", 11% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 7,2% - за "Европейскую солидарность", 4,8% - за "Батькивщину", 3,4% - за "Голос" и 3,2 - за "Силу и честь".

Из определившихся с выбором 48,5% будут голосовать за партию Зеленского, 14,1% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 9,2% - за "Европейскую солидарность", 6,2% - за "Батькивщину", 4,4% - за "Голос", 4,1% - за "Силу и честь". Социологи считают, что партии Вакарчука и Смешко пока сохраняют шансы пройти в Раду.

Опрос проводили во всех регионах, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

Украина Верховная рада Слуга народа Батькивщина Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук

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