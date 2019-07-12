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Администрация Зеленского нашла нарушения в принятии избирательного кодекса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В офисе президента Украины проанализируют избирательный кодекс, утвержденный парламентом в минувший четверг, но уже говорят о нарушении регламента Верховной рады при его принятии.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - сказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

11 июля Верховная рада утвердила во втором чтении и в целом проект избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

Украина

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