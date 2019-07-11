Сурков примет участие во встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина), которая пройдет 12 июля в Париже.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В "нормандскую четверку", которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины, входят Россия, Франция, Германия и сама Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал идею о проведении саммита с участием России, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от расширения "нормандского формата", но призвал тщательно обдумывать подобные инициативы, призвав к конкретике.