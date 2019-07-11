Поиск

Путин не понял, зачем Зеленский звал на переговоры уходящую с поста Мэй

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от расширения "нормандского формата" по урегулированию на юго-востоке Украины, но призвал украинского лидера Владимира Зеленского к конкретике в его инициативах на эту тему.

Так, он напомнил, что украинский лидер предложил собрать встречу в "нормандском формате", добавив туда, в частности, британского премьера.

"Например, госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет?" - пояснил Путин.

Также Зеленский предлагал пригласить в формат США. Путин напомнил, что неизвестно, как отреагирует на это Вашингтон. Также непонятно, как это воспримут участники "нормандской четверки" Германия и Франция.

В целом, считает Путин, о конкретике в вопросе нормализации ситуации в Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов на Украине.

Владимир Путин Украина

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Защита Абызова оценила его арестованные активы в 20 млрд рублей

Защита Абызова оценила его арестованные активы в 20 млрд рублей

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских

В центре Перми загорелся рынок

Пожар в Мытищах начался из-за утечки на газопроводе близ ТЭЦ

Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Число пострадавших от пожара на ТЭЦ в Мытищах выросло до 13 человек

В Мытищах потушили пожар на газопроводе у ТЭЦ

Источник сообщил, что до пожара на ТЭЦ в Мытищах случился техногенный взрыв

Число пострадавших от пожара в Мытищах выросло до 11

Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах пострадали девять человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');