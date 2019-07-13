В Великобритании пообещали помощь Ирану в освобождении танкера Grace 1

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Джереми Хант по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что Лондон поможет освободить танкер Grace 1 после получения гарантии от Тегерана не отправлять его в первоначальный пункт назначения - в Сирию.

"Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный телефонный разговор. Я заверил его (Зарифа - ИФ), что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет содействовать освобождению (танкера - ИФ), если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал Хант на своей странице в твиттере.

"Министр иностранных дел Зариф сказал, что Иран хочет урегулировать этот вопрос и не добивается эскалации", - отметил он.

На прошлой неделе власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. Четыре члена экипажа были задержаны, а позднее отпущены под залог.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

В четверг сообщалось, что несколько иранских катеров пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив. Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого они отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.