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США обвинили Иран в попытке захватить британский нефтяной танкер

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пять военных кораблей Ирана попытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе в среду, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных об инциденте.

По данным телеканала, когда британский танкер выходил из Персидского залива и входил в район Ормузского пролива, к нему приблизились иранские катера. Чиновники утверждают, что корабли Ирана приказали British Heritage изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Инцидент якобы записал на видео американский самолет.

Сообщается, что сопровождавший танкер фрегат Королевского флота HMS Montrose нацелил орудия на иранские корабли и призвал отступить, что они и сделали.

Британские власти подтвердили, что Montrose в то время находился в районе инцидента и выполнял там "роль по обеспечению безопасности на море".

Отношения между Ираном и США ухудшились после двух атак на танкеры в мае и июне этом регионе. Вашингтона возложил ответственность за нападения на Тегеран.

Впоследствии 20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, якобы нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за десять минут до назначенного времени, так как счел возможную гибель 150 людей "несоразмерной" инциденту с беспилотником.

США Иран

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