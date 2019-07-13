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Всех ранее задержанных членов экипажа танкера GRACE 1 отпустили под залог

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гибралтара сообщила, что все четыре члена экипажа супертанкера GRACE 1, ранее ею задержанные, отпущены под залог без предъявления обвинений.

В пятницу, как сообщалось, были задержаны два вторых помощника капитана судна, а ранее - капитан судна и его старший помощник. Все они являются гражданами Индии. По данным телерадиовещательной компании Гибралтара, задержанным вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

В заявлении полиции об освобождении подчеркивается, что расследование в отношении танкера продолжается.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

Гибралтар

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