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На Украине заявили о невозможности передать Вышинского в РФ из-за его украинского гражданства

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о невозможности передачи российской стороне главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

"Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом нужно иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение в его деле - виновен он или нет", - прокомментировал Луценко журналистам возможное освобождение Вышинского из-под стражи и его обмен на граждан Украины, находящихся под стражей на территории России.

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Слова генпрокурора привела в фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Как сообщалось, заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении Вышинского 15 июля перенесли на 19 июля.

Защита Вышинского намерена на следующем заседании настаивать на смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство с учетом решения Конституционного суда Украины, признавшего неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Совместно с прокуратурой они провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Журналиста заподозрили в госизмене.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев, где проходят заседания суда по его делу.

Украина Россия Кирилл Вышинский

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