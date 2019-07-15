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Заседание киевского суда по делу Вышинского отложено до 19 июля

Заседание киевского суда по делу Вышинского отложено до 19 июля
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Подольского районного суда
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Заседание суда в Киеве по делу руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, перенесли на 19 июля, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Подольском районном суде Киева, что Вышинский против обмена на украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе. Он намерен добиваться оправдательного приговора.

Москалькова отметила, что не обладает информацией о том, что перенос рассмотрения дела Вышинского судом на 19 июля связано с обсуждением возможности его обмена.

Также, отвечая на вопрос журналистов об исполнении Россией решения Международного трибунал ООН по морскому праву, Москалькова напомнила, что РФ направила ноту Украине. В ней российская сторона отметила, что готова освободить моряков под гарантии их участия в уголовном процессе, а также передать Украине корабли, если их сохранят как доказательства.

"Международный трибунал не ставил вопрос о прекращении уголовного дела, а ставил вопрос об освобождении. Но на ноту РФ, как известно, была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал и высказал отрицательную свою позицию по этому поводу. Но диалог между сторонами продолжается", - сказала Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Моряков ВМФ Украины задержали вместе с тремя кораблями после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Сейчас они находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве, их обвиняют в нарушении российской границы.

Украина Кирилл Вышинский

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