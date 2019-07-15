Заседание киевского суда по делу Вышинского отложено до 19 июля

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Подольского районного суда Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Заседание суда в Киеве по делу руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, перенесли на 19 июля, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Подольском районном суде Киева, что Вышинский против обмена на украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе. Он намерен добиваться оправдательного приговора.

Москалькова отметила, что не обладает информацией о том, что перенос рассмотрения дела Вышинского судом на 19 июля связано с обсуждением возможности его обмена.

Также, отвечая на вопрос журналистов об исполнении Россией решения Международного трибунал ООН по морскому праву, Москалькова напомнила, что РФ направила ноту Украине. В ней российская сторона отметила, что готова освободить моряков под гарантии их участия в уголовном процессе, а также передать Украине корабли, если их сохранят как доказательства.

"Международный трибунал не ставил вопрос о прекращении уголовного дела, а ставил вопрос об освобождении. Но на ноту РФ, как известно, была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал и высказал отрицательную свою позицию по этому поводу. Но диалог между сторонами продолжается", - сказала Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Моряков ВМФ Украины задержали вместе с тремя кораблями после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Сейчас они находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве, их обвиняют в нарушении российской границы.