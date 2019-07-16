Нигерийские пираты взяли в заложники турецких моряков в Гвинейском заливе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нигерийские пираты напали на турецкое грузовое судно и захватили в заложники 10 турецких моряков, сообщила во вторник газета Daily Sabah.

На борту судна Paksoy 1 находились 18 членов экипажа.

Представитель оператора судна заявил, что с пиратами до сих пор не удалось установить контакт; нападавшие повредили приборы связи.

Тем менее, по данным турецкого издания, во время нападения никто не пострадал.

Нигерийские пираты уже давно занимаются разбоем в Гвинейском заливе. Неоднократно в заложниках бандитов оказывались и российские моряки.

Как правило, пираты освобождают людей после выплаты выкупа.