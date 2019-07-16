Поиск

Нигерийские пираты взяли в заложники турецких моряков в Гвинейском заливе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нигерийские пираты напали на турецкое грузовое судно и захватили в заложники 10 турецких моряков, сообщила во вторник газета Daily Sabah.

На борту судна Paksoy 1 находились 18 членов экипажа.

Представитель оператора судна заявил, что с пиратами до сих пор не удалось установить контакт; нападавшие повредили приборы связи.

Тем менее, по данным турецкого издания, во время нападения никто не пострадал.

Нигерийские пираты уже давно занимаются разбоем в Гвинейском заливе. Неоднократно в заложниках бандитов оказывались и российские моряки.

Как правило, пираты освобождают людей после выплаты выкупа.

Турция Нигерия

Новости по теме

Новости

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за терроризирование коллег

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за терроризирование коллег

Танкер из ОАЭ неожиданно взял курс на Иран и перестал передавать координаты

Танкер из ОАЭ неожиданно взял курс на Иран и перестал передавать координаты

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд Амстердама отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма еще на 6-9 месяцев

Суд Амстердама отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма еще на 6-9 месяцев

Акционер "Рустави 2" потребовал завести дело на гендиректора телекомпании

Акционер "Рустави 2" потребовал завести дело на гендиректора телекомпании

Британский МИД подтвердил невозможность выдачи Ассанжа в страну со смертной казнью

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июля

"Известия" узнали, что в Казахстане могут сдвинуть срок ввода латиницы

В Турции отказались прекращать буровые работы на Кипре на фоне санкций ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');