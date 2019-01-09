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Судно, с которого пираты похитили российских моряков, направилось в Нигерию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Контейнеровоз MSC Mandy, с которого были похищены российские моряки, направился из Бенина к берегам Нигерии, сообщила пресс-служба Российского профсоюза моряков в среду.

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"Как стало известно, похищенные моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет. После нападения по указанию судовладельца - компании Mediterranean Shipping Company - контейнеровоз последовал на рейд порта Лагос", - говорится в сообщении.

Порт Лагос расположен на юго-западе Нигерии. По данным профсоюза, захватчики до сих пор не выдвинули никаких требований.

По данным профсоюза, родственники похищенных пиратами российских моряков 9 января встретятся с представителями компании-работодателя. "Сегодня представители работодателя проведут встречу с родственниками похищенных членов экипажа. Кроме того, судовладелец назначил официального представителя для общения со СМИ - капитана Порцио, с которым можно связаться по телефону +41798194126", - отмечается в информационном сообщении, размещенном в среду на официальном сайте профсоюза.

Российский профсоюз моряков держит ситуацию на контроле. В пресс-службе подчеркивают, что Сводная конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) обязывает работодателей платить зарплату морякам, находящимся в пиратском плену. "Кроме того, судно "MSC Mandy" работает по коллективному договору IBF, заключенному между работодателем и Итальянским профсоюзом моряков", - отметили в профсоюзе.

Ранее сообщалось, что пираты атаковали грузовое судно под флагом Панамы у берегов Бенина в ночь на 2 января и похитили шестерых членов экипажа, включая капитана. По данным российского посольства, все захваченные моряки являются гражданами России.

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Теги: Нигерия, MSC Mandy

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