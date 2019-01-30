Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские моряки, захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе, освобождены и уже вернулись в РФ, сообщил в среду МИД России.

"По информации посольства России в Абудже (столица Нигерии - ИФ), 28 января освобождены российские граждане - члены экипажа контейнеровоза "Манди", захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе", - говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что моряки уже вернулись на родину. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - информирует МИД.

"В Москве выражают признательность всем, кто содействовал освобождению россиян", - подчеркивается в сообщении.