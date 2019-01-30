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Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены

Есть обновление от 20:31

Они уже вернулись на родину, их состояние оценивается как удовлетворительное

Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены
Архивное фото
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские моряки, захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе, освобождены и уже вернулись в РФ, сообщил в среду МИД России.

"По информации посольства России в Абудже (столица Нигерии - ИФ), 28 января освобождены российские граждане - члены экипажа контейнеровоза "Манди", захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе", - говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что моряки уже вернулись на родину. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - информирует МИД.

"В Москве выражают признательность всем, кто содействовал освобождению россиян", - подчеркивается в сообщении.

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Теги: Россия, Гвинейский залив

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