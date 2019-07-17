"Известия" сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.

По их словам, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена "фасадно" расширить права русского и других языков. Таким образом она попытается перехватить инициативу в этом вопросе у традиционных защитников русского языка на Украине.

Собеседник издания подчеркнул, что Зеленский не стесняется говорить по-русски и признает право жителей страны говорить на привычном им языке, однако позиции украинского как единственного государственного языка пересматриваться не будут. Он уточнил, что корректировки затронут языки национальных меньшинств. "Возможно, будут послабления в конкретных регионах, а также в отдельных сферах использования", - добавил источник.

По мнению другого собеседника "Известий", Киев планирует пойти на уступки в языковой политике, чтобы усилить свои позиции на переговорах по урегулированию в Донбассе. Так Зеленский и его команда реализуют один из своих предвыборных лозунгов о том, что делить граждан "на украиномовных и русскоговорящих" неправильно.

Источник газеты также отметил, что послабления в законе позволят уменьшить напряжение и в отношениях Киева и Будапешта, ухудшившихся из-за ущемления прав венгерской общины в Закарпатье. Издание указывает на то, что из-за этого Венгрия неоднократно грозила создать препятствия Украине в евроатлантической интеграции.

15 мая Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, подписал закон "О функционировании украинского языка как государственного". Согласно ему, в органах власти и других сферах общественной жизни можно использовать только государственный - украинский - язык. Также закон регламентирует формирование и работу национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Зеленский ранее говорил о необходимости вести борьбу за умы жителей Донбасса, чтобы восстановить целостность страны. Так, выступая на представлении нового главы Донецкой областной администрации, президент Украины перешел на русский язык, заявив, что делает это, чтобы никто не манипулировал его словами и "не ехал на танках защищать язык".