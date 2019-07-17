Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Где в Европе ядерное оружие США, кому Минобороны "существенно" увеличит оклад и что не так с твитами Трампа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Парламентская ассамблея НАТО случайно включила в доклад секретные данные о ядерном оружии. Из документа стало известно, что ядерное оружие США в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. Доклад был в свободном доступе с апреля, пока на него не обратили внимание СМИ. Теперь документ удалили и назвали неофициальным.

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские" твиты Трампа. В них президент США советовал четырем женщинам-конгрессменам от Демократической партии уехать к себе на родину и навести там порядок (хотя трое из них родились в США). Юридических последствий для него резолюция не имеет. Сам Трамп считает, что в нем "нет ни капли расизма".

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Десяткам учителей Англо-американской школы в Москве отказали в российских визах. Там учатся дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Если преподавателей к началу учебного года не найдут, то школьников могут отчислить. По мнению собеседников The New York Times, Москва таким образом пытается оказать политическое давление на Вашингтон.

Рядовым и сержантам, служащим по контракту, "существенно увеличат" оклад. Также планируется увеличить размер компенсаций за наем жилья и проезд до места отпуска. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, предложенные меры уже одобрил президент РФ.