Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские" твиты Трампа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию, осуждающую комментарии президента Дональда Трампа в твиттере в адрес женщин-конгрессменов, которым он посоветовал ехать в свои родные страны, сообщает ABC News.

Резолюция была принята большинством голосов. 240 законодателей поддержали документ, 187 выступили "против". Основная часть проголосовавших "за" - демократы, имеющие большинство в Палате представителей. К ним присоединились еще четыре республиканца и независимый конгрессмен Джастин Амаш.

Принятие данной резолюции носит формальный характер и не имеет юридических последствий для президента.

В четырехстраничной резолюции, предложенной уроженцем Польши Томом Малиновски, говорится, что Палата представителей "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".

В документе отмечается, что "иммигранты и их потомки сделали Америку сильнее, и что те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи уже много поколений живут в Соединенных Штатах".

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов от Демократической партии США. Он посоветовал им уехать к себе на родину и заняться там наведением порядка. При этом только одна из женщин приехала из Сомали, остальные родились в США. Также Трамп рекомендовал, всем, кому не нравится политика Соединенных Штатов, покинуть эту страну.

За эти высказывания президента США раскритиковали не только демократы, но и его однопартийцы-республиканцы.

Сам Трамп заявил, что не считает свои высказывания в твиттере расистскими, а голосование по резолюции назвал мошенничеством демократов.