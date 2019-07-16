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Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - После повышения цен на лето 2019 года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и были вынуждены вновь снизить стоимость размещения, рассказали "Интерфаксу" во вторник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

После успешного сезона 2018 года некоторые отели слишком резко подняли цены, в итоге этим летом загрузка курортов на анталийском побережье составит 70-90%. В связи с этим гостиницы практически на всех курортах Турции теперь предлагают скидки, надеясь на бронирования "в последний момент".

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Скидки на определенные даты составляют в среднем 10-15%.

В АТОР добавили, что у отельеров, работающих с европейскими туристами, меньше проблем, поскольку за счет бронирований "last minute" у них есть шанс заполнить пустые комнаты.

Россияне же, в отличие от европейцев, готовы ехать только при снижении цены.

Турция все равно остается безусловным лидером сезона-2019; на нее приходится около 44% продаж. На июль - август спрос довольно сдержанный из-за высоких цен, зато май и июнь стали для отелей "золотыми месяцами", того же ждут от сентября и октября.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более шести млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло почти 1,7 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Турция

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