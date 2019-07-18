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Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное военно-политическое формирование в Иране) задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти, сообщило в четверг иранское государственное телевидение.

Они взяли под стражу 12 членов экипажа танкера.

Перехват судна произошел в Ормузском проливе. По данным СМИ, танкер доставлял нефть от иранских контрабандистов иностранным покупателям.

Иран Персидский залив Ормузский пролив

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