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Задержанный Ираном иностранный танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Иностранный танкер, о задержании которого в четверг сообщил Иран, оказался исчезнувшим в воскресенье судном ОАЭ.

Как сообщает информагентство Associated Press, иранское телевидение показало видео с захваченным танкером. На его мостике нанесен тот же регистрационный номер, который принадлежит базирующемуся в ОАЭ танкеру Riah.

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Ранее в четверг Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что задержали иностранный танкер по подозрению в контрабанде топлива, не указывая, какой стране принадлежит этот танкер. 12 членов экипажа были взяты под стражу.

По данным иранских СМИ, танкер вез топливо от иранских контрабандистов иностранным покупателям.

В воскресенье шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, проходя через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о своем местоположении.

Позже в Тегеране заявили, что у танкера возникли технические неполадки, и Иран пришел ему на помощь, отбуксировав судно в свои воды.

Иран

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