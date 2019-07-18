Трамп приедет в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой войны

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в августе приедет в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой войны, сообщил в четверг вице-премьере Польши Яцек Сасин.

По его словам, от Трампа уже пришло подтверждение, будут и главы других государств.

При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия Владимира Путина из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал вице-премьер.

Церемонии, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу, произошедшего в сентябре 1939 года, запланированы на 1 сентября в Варшаве.