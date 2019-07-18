Поиск

Трамп приедет в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой войны

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в августе приедет в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой войны, сообщил в четверг вице-премьере Польши Яцек Сасин.

В РоссииТрампа пригласили в Россию на 75-летие ПобедыТрампа пригласили в Россию на 75-летие ПобедыЧитать подробнее

По его словам, от Трампа уже пришло подтверждение, будут и главы других государств.

При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия Владимира Путина из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал вице-премьер.

Церемонии, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу, произошедшего в сентябре 1939 года, запланированы на 1 сентября в Варшаве.

Польша Дональд Трамп США

Новости по теме

Новости

Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

В Киото больше десяти человек погибли в результате поджога анимэ-студии

Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

НАТО не поднимало вопрос об исключении Турции

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');