Макрон приедет в Москву на День Победы в 2020 году

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон провели в четверг телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также положение в Сирии.

Путин пригласил французского лидера на торжества по случаю Дня Победы еще 28 июня в Осаке на саммите "двадцатки". Впоследствии Макрон подтвердил, что приедет в Москву в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.