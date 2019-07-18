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Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник

Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник
Десантный корабль Boxer ВМС США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Корабль ВМС США уничтожил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

По его словам, БПЛА был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как летательный аппарат продолжал движение к кораблю, игнорируя предупреждения.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", - сказал Трамп, слова которого приводит агентство Bloomberg.

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Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы. В июне Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждают в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков летательного аппарата удалось найти иранским военным.

Трамп в июне назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой. Однако он отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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