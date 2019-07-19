В армии Ирана заявили о возвращении всех беспилотников с заданий на базы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Все беспилотники армии Ирана, несмотря на заявления США об уничтожении одного из них, возвратились на свои базы, утверждает представитель ВС страны Абольфазль Шекарчи.

"Все беспилотники в Персидском заливе и в Ормузском проливе, принадлежащие Ирану, благополучно вернулись на свои базы после выполнения миссий по опознанию и надзору (за целями - ИФ), и какой-либо информации об ответных действиях американского корабля USS Boxer нет", - цитируют иранского военного в пятницу местные СМИ.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что десантный корабль USS Boxer американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник, так как аппарат игнорировал предупреждения. Он подчеркнул, что аппарат был в 900 метрах от корабля и представлял опасность.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что у Тегерана нет информации о потере беспилотника. Позднее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что американцы могли по ошибке сбить собственный беспилотник.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков беспилотника удалось найти иранским военным.

Трамп в июне назвал уничтожение американского беспилотника большой ошибкой Ирана. Планировался ответный удар по Ирану, однако Трамп заявил, что отменил его в последние десять минут. Он подчеркнул, что счел потенциальные потери Ирана несоразмерными инциденту с беспилотником.