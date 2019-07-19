Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на гербе РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора в соответствии с законом об оскорблении госсимволов в интернете удалила изображение со свастикой на гербе России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом соцсеть исполнила требование Генпрокуратуры РФ, и теперь соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что сервис микроблогов Twitter удалил сообщения с нецензурной бранью в адрес россиян, которую заметили в Генпрокуратуре.

Пакет законов об ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти, был подписан 18 марта. На удаление такой информации владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения).