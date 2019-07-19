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Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на гербе РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора в соответствии с законом об оскорблении госсимволов в интернете удалила изображение со свастикой на гербе России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом соцсеть исполнила требование Генпрокуратуры РФ, и теперь соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что сервис микроблогов Twitter удалил сообщения с нецензурной бранью в адрес россиян, которую заметили в Генпрокуратуре.

Пакет законов об ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти, был подписан 18 марта. На удаление такой информации владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения).

Facebook Роскомнадзор

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