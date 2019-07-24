Генпрокуратура пожаловалась Роскомнадзору на мем с флагом РФ и матом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от развлекательного портала Рисовач.ру, который позиционирует себя как генератор мемов, удалить картинку с матом в адрес флага РФ и российских граждан.

Ведомство направило администрации сайта уведомление по требованию Генеральной прокуратуры.

Ранее Роскомнадзор отчитался об удалении сообщений, оскорбляющих российскую государственную символику, из Facebook, Twitter и Instagram после того, как их обнаружила Генпрокуратура.