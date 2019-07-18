Роскомнадзор отчитался об удалении твиттером сообщения с оскорблением россиян

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Twitter удалил твит с ругательством в адрес российского народа после обращения Роскомнадзора к сервису микроблогов. Ведомство сообщает, что Генпрокуратура потребовала от него ограничить доступ к странице в твиттере, где было "нецензурное оскорбление народа России".

15 июля Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить обнаруженную Генпрокуратурой картинку со свастикой на фоне герба РФ. На следующий день ведомство потребовало от Instagram удалить картинку, оскорбляющую госсимволы России, которая содержит "изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации".

На прошлой неделе то же самое потребовали от социальной сети "ВКонтакте". Там в одном из комментариев в сообществе MDK нашли непристойное изображение на фоне российского флага. Комментарий был удален.

YouTube 10 июня по требованию Роскомнадзора заблокировал доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и экстремистские агитационные материалы с оскорблением российского герба.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. В случае обнаружения такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.