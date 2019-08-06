Поиск

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, сообщил концерн "Белнефтехим".

"В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти", - сообщили в концерне "Белнефтехим". Концерн цитирует госагенство БелТА.

По информации Белнефтехима, "во время переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год".

"Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год", - отметили там.

В ведомстве также заявили, что "по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов".

Потери из-за проблем с Дружбой"

Как сообщалось,"Гомельтранснефть Дружба" 1 июля направила "Транснефти" письмо, в котором уведомила российскую сторону о том, что с 1 августа собирается повысить тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения своих убытков после форс-мажора на трубопроводе "Дружба". Белорусская компания заявила, что из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" она недополучила более $23,7 млн. Эти цифры включают потери из-за реверса некондиционной нефти.

В середине июля "Транснефть" подтвердила, что получила обращение ОАО "Гомельтранснефть Дружба" о планах внеочередного повышения тарифа на транспортировку нефти с 1 августа. "Гомельтранснефть Дружба" 24 июля констатировала отсутствие договоренностей с ПАО "Транснефть" о возможности обеспечения транзита нефти через Беларусь в объеме 59 млн тонн в 2019 году или увеличения тарифа на транзит. "Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса", - говорилось в сообщении компании.

Как сообщалось, по оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Белоруссию в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Грязная нефть из России

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Белоруссию начаты 9 июня.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти. Вытеснение некондиционной нефти с территории Белоруссии в РФ практически завершено.

Белоруссия Дружба Белнефтехим

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ во вторник подрос после отката начала недели

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

Акции "Уралкалия" подскочили на 17% на новостях о выкупе с премией к рынку

Совет директоров "Татнефти" предложил направить всю чистую прибыль на дивиденды за полгода

Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

Brent начала дорожать после падения котировок ниже $60 за баррель

Сбербанк с 6 августа снизит ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Сбербанк с 6 августа снизит ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Эксперты спрогнозировали падение глобальных продаж смартфонов

Эксперты спрогнозировали падение глобальных продаж смартфонов

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');