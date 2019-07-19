В Малайзии сочли, что "дискриминация пальмового масла" ударит по импортозамещению в РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Малайзийский совет производителей пальмового масла посчитал, что планы Госдумы повысить НДС на этот продукт - это дискриминационная политика в отношении пальмового масла.

В пресс-релизе организации утверждается, что это противоречит нормам ВТО. Совет отмечает, что пальмовое масло беспрепятственно импортируется в развитые страны мира. Среди лидеров по потреблению в пищевых целях - страны ЕС, США и Япония. Причем Россия в этом списке - лишь на 17 месте.

По мнению Совета, в противодействии фальсификации молочной продукции "борьбу надо направлять на тех, кто фальсифицирует, а не на продукт, с помощью которого подделывают молочную продукцию". На взгляд организации, целесообразнее начать с повышения штрафов при нахождении поддельного товара, "иначе решения властей останутся неэффективными".

Малайзийский совет просит российских депутатов о "прекращении данной риторики". И предостерегает: "попытки лишения отечественной пищевой промышленности сырья деструктивно скажутся на импортозамещении и развитии собственного производства".

Малайзийский совет производителей пальмового масла - неправительственная организация, созданная в 1990 году. В его задачи входит продвижение, расширение и устойчивое развитие малайзийского рынка пальмового масла и его производных. Организация старается улучшать имидж пальмового масла, заявляет о его технологических, экономических и экологических преимуществах.

Как сообщалось, на будущей неделе Госдума планирует принять поправки в законодательство и отменить льготный НДС (10%) на пальмовое масло. Дополнительные средства, которые будут получены от этого, могут быть направлены на поддержку производства молока. Необходимость этой меры объясняется тем, что пальмовое масло используется для фальсификации продуктов питания, прежде всего, молочных.

По данным Росстата, в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе-апреле 2019 года ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).