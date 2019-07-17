Пальмовое масло в РФ лишат налоговых льгот

Повышение налога произойдет на фоне снижения цен на пальмовое масло

Пальмовые плоды Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.

"Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%", - сказал Володин журналистам в среду.

Он отметил, что соответствующие законодательные инициативы планируется внести уже завтра, в четверг.

Совещание спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства состоялось в среду вечером.

Володин также отметил, что в ходе встречи обсуждался широкий круг законодательных инициатив - в том числе о горячем питании в школах, изменения в Градостроительный кодекс, другие законопроекты из приоритетной законотворческой повестки Государственной Думы и правительства РФ.

"Сегодня мы вместе с председателем правительства, нашими коллегами по Госдуме обсудили вопросы, связанные с законодательным обеспечением реализации национальных проектов. В течение весенней сессии мы сможем рассмотреть 8 законопроектов, в осеннюю - 18 законодательных инициатив", – сообщил Володин.

Также обсудили вопрос обложения плодово-ягодной продукции налогом на добавленную стоимость, добавил председатель Госдумы.

"Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта", – сказал Володин.

По его словам, "предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение".

В июле сообщалось, что, по данным ФТС, в январе-мае Россия импортировала 409,9 тыс. тонн (на $256,4 млн) пальмового масла, что на 0,7% меньше, чем годом ранее.

В конце июня сообщалось, что пальмовое масло подешевело на 7,4% во втором квартале 2019 года, и рынок вряд ли вернется к подъему в ближайшее время, поскольку запасы масла в Индонезии и Малайзии остаются высокими, несмотря на некоторое снижение, а спрос на него уменьшается.