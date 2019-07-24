Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС и повышает его до 20%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что решение снять с продукта льготный режим 10% НДС было принято по итогам обсуждения многочисленных обращений граждан о недопустимости повсеместного использования пальмового масла в продуктах питания. Люди убеждены, что добавление этого масла снижает качество продуктов и вредит здоровью.

Минфин идею повышения ставки одобрил, но заявил о необходимости оценок инфляционных рисков. В Госдуме заявляли, что могут пересмотреть НДС на продукты, в которых используется пальмовое масло, чтобы избежать роста цен на ряд товарных категорий.

В Малайзии, которая является одним из крупнейших экспортеров пальмового масла, возмутились решению российских парламентарием. Малайзийский совет производителей пальмового масла посчитал планы повысить НДС дискриминацией и противоречием нормам ВТО.

По данным Росстата, в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе-апреле 2019 года ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).

В Малайзии подсчитали, что среди лидеров по потреблению в пищевых целях - страны ЕС, США и Япония. Россия в этом списке на 17-м месте.

В случае принятия новая ставка НДС может начать действовать с 1 октября 2019 г.