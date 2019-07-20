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Число раненых от обстрела украинскими военными в Донбассе возросло

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает о семи раненых мирных жителях в результате минометного обстрела города Первомайск со стороны украинских военных.

"В результате обстрела Первомайска погибла женщина, получили ранения семь человек, в том числе ребенок 2015 года рождения", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры ЛНР.

В нем отмечается, что раненый в результате обстрела ребенок трёх с половиной лет доставлен в реанимационное отделение больницы в городе Стаханов с ранением головы.

По данным ведомства, в результате обстрела город полностью обесточен.

Ранее Луганский Информационный Центр со ссылкой на администрацию Первомайска сообщил об одном погибшем и четырёх раненых мирных жителях в результате минометного обстрела Первомайска со стороны украинских военных.

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