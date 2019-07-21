Двое детей ранены в результате обстрела украинскими военными в ЛНР

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике ранения получили семь человек, включая двух детей трёх с половиной и 14 лет, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"От тяжёлых осколочных ранений скончалась женщина, 1965 г.р., а также получили ранения семь мирных жителей, в том числе две девочки: 2005 года рождения, диагноз: осколочное ранение пальца правой руки и левого колена, и 2015 года рождения, диагноз: осколочное ранение правого века", - сообщил Осадчий журналистам в субботу вечером.

Ранее в субботу в генеральной прокуратуре ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли из минометов калибра 120 мм город Первомайск, в результате обстрела погиб один мирный житель, ранения получили семь человек, в том числе ребёнок трёх с половиной лет.

Народная милиция ЛНР призвала международные организации провести разбирательство по факту минометного обстрела Вооружёнными силами Украины Первомайска.