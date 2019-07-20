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Один человек погиб при обстреле под Луганском

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб при обстреле со стороны вооруженных сил Украины в городе Первомайск Луганской области, сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на администрацию города.

Еще четверо мирных жителей получили ранения, среди них один ребенок трех лет.

Обстрел из минометов начался около 19:00 и продолжается на момент написания текста. В результате обстрела в Первомайске загорелось несколько домов.

Ранее украинская сторона сообщала, что за минувшие сутки позиции сил операции Объединенных сил были обстреляны 26 раз. За это время погибли двое военнослужащих и трое получили ранения.

Украина ЛНР Луганская область Первомайск

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