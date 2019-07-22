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ЦИК Украины назвал явку на выборы в Верховную раду

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Верховную раду Украины составила 49,84%, сообщил ЦИК страны. Это окончательные данные по всем 199 избирательным округам.

В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской - 52,26%, Днепропетровской - 50,91%, Донецкой - 45,71%, Житомирской - 51,48%, Закарпатской - 41,16%, Запорожской - 50,82%, Ивано-Франковской - 48,02%, Киевской - 50,30%, Кировоградской - 49,40%, Луганской - 49,23%, Львовской - 53,42%, Николаевской - 47,09%. Одесская область показала явку 47,06%, Полтавская - 54,10%, Ровенская - 48,02%, Сумская - 52,24%, Тернопольская - 54,24%, Харьковская- 50,43%, Хмельницкая - 53,17%, Черкасская область - 51,53%, Черновицкая - 42,06%, Черниговская - 54,79%, Херсонская - 43,93%.

Украина Верховная рада

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