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Зеленский заявил о готовности его команды к сотрудничеству с партией "Голос" Вакарчука

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать возможное сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Наше предложение к господину Вакарчуку было озвучено еще с начала моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", - сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии "Слуга народа" в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, может ли Вакарчук претендовать на должность премьера, президент Украина заявил, что кабинет министров должен возглавить серьезный специалист в экономике и "новое лицо".

"Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук, или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, было бы желательно, чтобы будущий премьер "никогда не был в политике". "Мы хотим, чтобы это был независимый сильный человек, с профессиональным образованием, человек, которого уважают на Украине, во-первых, и которого уважают на Западе, который является действительно примером, гуру экономики", - отметил президент.

Между тем экс-президент Украины Петр Порошенко, чья партия "Европейская солидарность" проходит в Верховную раду, назвал "Голос" будущим партнером в парламенте. "Своим главным партнером мы считаем наиболее близкую идейно нам партию "Голос", - сказал он.

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Украина Владимир Зеленский Святослав Вакарчук

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