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В Киеве обнаружили заранее подписанные протоколы подсчета голосов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Наблюдатель на выборах в Верховную раду Украины обнаружила протоколы подсчета голосов, подписанные членами участковых избирательных комиссий (УИК) до конца голосования, сообщила полиция Киева.

Подписанный протокол обнаружили в Голосеевском районе Киева.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей" Уголовного кодекса Украины. Нарушителю закона грозит до семи лет лишения свободы.

Аналогичная ситуация случилась в Соломенском районе: наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию.

В воскресенье состоялись досрочные выборы в Верховную раду Украины. МВД страны возбудило более 70 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах.

Украина Киев Верховная рада

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