Индия запустила к Луне межпланетную станцию с посадочным модулем и луноходом

Посадка на поверхность Луны планируется на 7 сентября

Космический аппарат Chandrayaan 2 Фото: EPA-Vostock photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Индия в понедельник осуществила запуск к Луне космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), который должен доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск автоматической межпланетной станции был осуществлен с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 12:13 по московскому времени с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT — ISRO (@isro) July 22, 2019

Первоначально запуск планировалось осуществить 15 июля. Однако из-за обнаруженных за час до старта технических проблем он был отложен.

Миссия "Чандраян-2" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram ("Викрам") и маленького лунохода Pragyan ("Прагьян") весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луну планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами - Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

Через орбитальный аппарат "Чандраян-2" будет поддерживаться связь Земли с посадочным аппаратом "Викрам". Срок службы орбитального аппарата составляет один год, в то время как посадочный аппарат сможет проработать на поверхности Луны всего лишь один лунный день, т.е. приблизительно 14 земных суток. При этом шестиколесный луноход "Прагьян", имеющий солнечные панели, может связываться только с посадочным аппаратом.

На лунном ровере установлены навигационная стереокамера и приборы для поиска легких и тяжелых химических элементов в поверхностном слое лунного реголита.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции. Cтоимость проекта "Чандраян-2" составляет около $125 млн.