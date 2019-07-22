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Индийскую лунную станцию успешно вывели на орбиту

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III в понедельник успешно вывела на орбиту индийскую лунную станцию Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), которая должна через 48 дней доставить на поверхность Луны посадочный модуль с луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Станция была запущена с пусковой площадки космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны. Посадка на поверхность Луны планируется на 7 сентября.

Первоначально запуск планировался на 15 июля, но его отложили из-за обнаруженных за час до старта неполадок.

Индия космос Луна

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