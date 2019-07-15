Поиск

Индия в последний момент отложила запуск станции к Луне

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Индия за 56 минут до планировавшегося в понедельник старта отложила запуск к Луне своего космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") с посадочным модулем и луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", - говорится в сообщении ISRO.

Запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 00:21 мск с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Индия Луна космос

Новости по теме

Новости

Москалькова сообщила о намерении радикалов давить на суд по делу Вышинского

Эрдоган заявил о планах завершить покупку российских С-400 к апрелю 2020 года

Канал "112.Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна

Канал "112.Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна

В Париже в День взятия Бастилии задержали 152 человека

В Париже в День взятия Бастилии задержали 152 человека

В Азербайджане ветка 500-летнего платана упала на туристов

В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

Париж встретил День взятия Бастилии парадом

Париж встретил День взятия Бастилии парадом

WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

Еще два самолета с компонентами С-400 прибыли в Турцию

Times сообщила об установлении подозреваемого в утечке переписки британского посла

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');