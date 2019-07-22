БДИПЧ ОБСЕ заявило, что избирательная кампания в Раду финансировалась под влиянием олигархов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечают, что финансирование избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду было под сильным влиянием олигархов.

Кроме того,отмечалось использование админресурса, сказал глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссонна пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

По его словам, в целом проведение выборов с административной точки зрения "прошло успешно... все процедуры были соблюдены".

Внеочередные выборы в Раду прошли 21 июля по смешанной системе. Явка при голосовании превысила 50%. Подсчет голосов продолжается.