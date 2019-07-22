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Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.

Порядок при подсчете голосов в ОИК №64 будет обеспечивать спецподразделение тактико-оперативного реагирования. Такое решение было принято из-за сообщений о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых комиссий в окружную избирательную комиссию в Коростене.

По результатам обработки свыше 60% протоколов, в округе лидирует представитель партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачев; самовыдвиженец Владимир Арешонков (нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко") отстает от него всего на 2%.

Украина

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