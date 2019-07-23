Сеул выразил Москве протест из-за нарушения своего воздушного пространства

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во вторник выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства российским самолетом, сообщает агентство "Ренхап".

Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён направил протест секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

"Мы воспринимаем произошедшее очень серьезно. Если подобные действия повторятся, (Южная Корея - ИФ) предпримет гораздо более серьезные меры", - говорится в заявлении.

Ранее "Ренхап" со ссылкой на военное командование страны сообщил, что российский военный самолет во вторник дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Для его сопровождения было поднято несколько истребителей.

(LEAD) Russian aircraft violates S. Korea's airspace above East Sea twice https://t.co/nalCFRKt5l — Yonhap News Agency (@YonhapNews) July 23, 2019

В первый раз российскому самолету отправили сообщение и сделали предупредительные выстрелы. Через три минуты после этого он покинул воздушное пространство Южной Кореи. Однако спустя семь часов российский самолет вернулся и провел в воздушном пространстве страны еще около четырех минут.