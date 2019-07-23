Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявили в российском ведомстве.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - добавили там.

В то же время в Минобороны подтвердили, что к российским самолетам приближались два южнокорейских истребителя F-16, которые, по мнению Москвы, "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

По словам российских военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили.

Ранее южнокорейские военные сообщили о том, что российский военный самолет дважды - с разницей в несколько часов - нарушил воздушное пространство страны. Для его сопровождения были подняты истребители, выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы.

Позже Сеул выразил Москве официальный протест в связи с инцидентом.