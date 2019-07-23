Поиск

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявили в российском ведомстве.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - добавили там.

В миреЮжная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространстваЮжная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространстваЧитать подробнее

В то же время в Минобороны подтвердили, что к российским самолетам приближались два южнокорейских истребителя F-16, которые, по мнению Москвы, "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

По словам российских военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили.

Ранее южнокорейские военные сообщили о том, что российский военный самолет дважды - с разницей в несколько часов - нарушил воздушное пространство страны. Для его сопровождения были подняты истребители, выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы.

Позже Сеул выразил Москве официальный протест в связи с инцидентом.

Южная Корея

Новости по теме

Новости

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Сеул выразил Москве протест из-за нарушения своего воздушного пространства

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июля

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга

Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга

Что произошло за день: понедельник, 22 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

На Украине обработали 75% протоколов на выборах в Раду

БДИПЧ ОБСЕ заявило, что избирательная кампания в Раду финансировалась под влиянием олигархов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');