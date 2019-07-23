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Пилоты British Airways устроят забастовку впервые за 40 лет

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение о проведении забастовки после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет Evening Standard.

Примерно 90% пилотов British Airways входят в профсоюз, поэтому забастовка может серьезно отразиться на расписании полетов компании.

Представители авиакомпании хотят добиться судебного запрета на забастовку, они уже выразили свое сожаление из-за того, что профсоюз "решил нарушить планы поездок наших клиентов".

Переговоры между BAPLA и British Airways ведутся с ноября прошлого года. Члены профсоюза настаивали на внедрении схемы распределения прибыли между сотрудниками компании, а фирма предлагала повышение зарплат на 11,5% в течение трех лет.

Даты забастовки пока не объявлялись. По закону, профсоюз обязан уведомить компанию о подобных планах за две недели.

Последняя забастовка сотрудников British Airways состоялась еще в 1970-х годах. Кроме того, в 2008 году пилоты также проголосовали за проведение забастовки, но тогда вопрос удалось урегулировать.

Акции International Consolidated Airline Group (IAG), в которую входит British Airways, стабильны в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании упала на 27%, до 8,93 млрд фунтов стерлингов ($11,1 млрд).

Великобритания British Airways

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