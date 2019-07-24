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Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нарушения военными самолетами России и КНР зоны опознавания Южной Кореи могут быть направлены на проверку связей в области безопасности между Вашингтоном, Токио и Сеулом, считают южнокорейские аналитики.

По мнению профессора факультета мировой политики университета Инха, Нама Чан Хи, Китай и Россия хотели посмотреть, как отреагируют Южная Корея и Япония. Он также не исключил, что полеты были приурочены к визиту советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Сеул.

В миреРоссия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной КореиРоссия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной КореиЧитать подробнее

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Кроме того, военные заявили о нарушении зоны опознавания Южной Кореи двумя самолетами из КНР и двумя самолетами из России.

Предполагаемые нарушения зоны опознавания Южной Кореи произошли на фоне опасений о том, что разногласия Токио и Сеула в связи с недавними экспортными ограничениями, принятыми Японией, могут сказаться на их сотрудничестве в сфере безопасности.

Полеты китайских и российских военных самолетов в зоне опознавания Южной Кореи также совпали с началом визита Болтона в Сеул, в ходе которого тот должен подчеркнуть важность трехстороннего сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в области безопасности.

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства, однако позднее принесла извинения и предположила, что это произошло из-за технической ошибки.

Россия Южная Корея

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